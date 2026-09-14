Bakan Fidan tarihi zirveyi duyurdu: Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki gün sürecek ziyareti kapsamında gittiği Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya gelen ve ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret edeceğini kaydetti. Suriye'nin uluslararası toplum, bölge ülkeleri ve Türkiye ile her türlü alanda işbirliğini geliştirme konusunda büyük gayret gösterdiğini aktaran Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında ortak planlama grubu kurup iki ülke arasındaki bütün konuların en hızlı ve profesyonel şekilde ilerletilmesi konusunda talimat verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'ye bir ziyaret planladığını aktaran Fidan, dün Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdiklerini, ziyaretin bu açıdan da önem taşıdığını vurguladı.

İSRAİL İSTİKRARI BALTALIYOR

"(Suriye) Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir" açıklamasında bulunan Fidan, SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyona yönelik atmış olduğu adımı "önemli bir girişim" olarak nitelendirdi. Bakan Fidan, "Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırılması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz; İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte" ifadelerini kullandı. Fidan, başta ekonomi olmak üzere Suriye'de birçok alanda gelişmeler kaydedildiğine işaret etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki geniş iş insanı heyetinin ağustosta Şam ve Halep'i ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, "Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları artırmayı ve orta vadede ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör