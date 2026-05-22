Erdoğan-Trump görüşmesi Ortadoğu’da ses getirdi

İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için görüşmeler yoğunlaştırıldı. İran tarafı ABD'nin önceki Pakistan aracılığıyla gönderdiği yeni teklifi incelemeyi sürdürdüklerini açıkladı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de Tahran'a yapacağı ziyaretin, İran ile ABD arasında anlaşma için yürütülen müzakerelerdeki "uçurumları" azaltmayı ve mutabakat taslağının kabul edilişinin resmi olarak ilan edilmesini amaçladığı belirtildi.

'SON AŞAMADAYIZ'

Bu gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam yaptıkları telefon görüşmesinin ardından yaşandı. Erdoğan ile Trump'ın yakın ilişkisine dikkat çeken ABD basını müzakerelerin bu kez sonuç verebileceğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump'ın da "İran ile görüşmelerimiz son aşamasında" demesi pozitif havayı kuvvetlendirdi. İsrail basınına göre de Trump'a yakın çevresinde savaşa dönülmemesi konusunda yoğun bir baskı var. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede de ikilinin çok sayıda konuda fikir ayrılığı yaşadığı ve Trump'ın "Ben ne dersem onu yapacaksın" şeklinde çıkıştığı ileri sürülmüştü.