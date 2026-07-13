Erdoğan’dan Katar’ın baba emiri Halife El Sani için taziye mesajı

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım, Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan, İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamed bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta değerli kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

GAZZE'YE GİDEN TEK LİDER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dahil çok sayıda isim de taziye mesajı yayınladı. Uzun süredir tedavi gören ve 74 yaşında vefat eden Halife El Sani için ülkede 4 günlük resmi yas ilan edildi. Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamed bin Halife El Sani, ülkenin dönüşümüne yön veren liderler arasında yer aldı. Katar Emiri Hamad bin Halife El Sani 2012'de Gazze'ye gitmişti. Böylece 1967'den beri Gazze'yi ziyaret eden ilk Arap lider olmuştu. Halife El Sani, başkent Doha'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.