Erdoğan’ın Filistin çıkışı dünyada yankı buldu: Ciddi sonuçları olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamaları dünya basınında geniş yankı buldu. Alman DW ajansı "Abbas'tan diplomatik tanınma, Erdoğan'dan garantörlük mesajı" manşetini attı. Yunan Kathimerini sitesi "Erdoğan İsrail'i soykırımla suçladı" başlığını atarken Londra merkezli Middle East Eye "Erdoğan, İsrail'in ramazan ayında kutsal mekanlara erişimi kısıtlaması durumunda 'ciddi sonuçlar' olacağı konusunda uyardı" dedi.