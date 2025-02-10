Erdoğan’ın Gazze çıkışı dünya manşetlerinde yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez" sözleri dünya medyasına damga vurdu.Fransız Le Figaro, Erdoğan'ın sözlerini "Erdoğan, 'Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya kimsenin gücü yetmez' dedi" ifadesiyle duyurdu.İsrail merkezli Times of Israel, "Erdoğan: Trump'ın Gazzelileri 'ebedi vatanlarından' çıkarma planı tartışmaya değmez" başlığıyla duyurdu. "Müslüman dünyası öfkeleniyor" denildi.İsrail merkezli Israel National News, "Erdoğan, Trump'ın Gazze önerisini reddetti: Tartışılacak bir şey yok" başlıklı haberini manşete taşıdı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Filistinlilere aittir" sözlerinin altı çizildi.İsrail merkezli Ynet "Erdoğan: 'Trump'ın Gazze Şeridi planını ciddiye almaya gerek yok'" başlıklı haberini yayınladı.Londra merkezli Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını manşetinden gösterirken "Erdoğan Trump'ın Gazze planını siyonist destekli ve beyhude olarak niteledi" dedi.Azerbaycan merkezli apa.az "Türkiye Cumhurbaşkanı hiçbir gücün Gazzelileri ebedi vatanından çıkaramayacağını vurguladı" dedi.