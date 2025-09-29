Erdoğan’ın Gazze talebi İsrail’i korkuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Bosphorus Diplomasi Forumu'nda İsrail'e yönelik yaptırım, tazminat ve yargılanma talebi Tel Aviv'de yankı uyandırdı. Maariv Gazetesi'nin "Erdoğan'dan bomba çıkış: İsrail 100 milyar dolar ödemeli" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i ve uluslararası toplumu sert şekilde eleştirdiği bildirildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu soykırım nedeniyle yargılanmalı' sözüne de yer verildi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın yaptırım talebi şu ifadelerle yer aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı, uluslararası spor turnuvalarına katılması yasaklanmalı, ekonomik açıdan da Gazze'deki yıkımın hesabı İsrail hükümetine ödettirilmeli; bu bedel 100 milyar dolar' dedi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı ticaret ve diğer alanlarda aldığı önlemlerin diğer devletlere de örnek olması gerektiğini belirtti. Maariv ayrıca, Erdoğan'ın Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosuna" destek verdiğinin de altını çizdi. Ice haber sitesi ise Erdoğan'ın sözlerini "İsrail'in büyük rakibi tazminat talep ediyor: 100 milyar dolar ödeyin" başlığıyla verdi.