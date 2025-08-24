Erdoğan’ın mektubu dünyada yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu Avrupa'dan Asya'ya dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Birçok ajans ve haber sitesi Erdoğan'ın, Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektubu manşetlerine taşıdı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, 50 milyon takipçili X medya platformu ve 29,4 milyon takipçili Instagram hesabından Erdoğan'ın mektubunu paylaştı. Fransız dergisi Le Point, "Seslerimizi birleştirmeliyiz: Emine Erdoğan Melania Trump'ı Gazze'nin çocuklarını desteklemeye çağırdı" başlığını attı. İsviçre'den Swissinfo internet sitesi "Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de 'öldürülen' 18 bini aşkın çocuk için Melania Trump'a seslendi" ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN DESTEK İSTEDİ

Avustralya'dan Japonya'ya birçok ajans, Erdoğan'ın Trump'a gönderdiği duygusal mektup ile Gazze'li çocuklar için çaba göstermesini istediğini kaydetti. İsrail'deki Maariv gazetesi ise Erdoğan'ın Trump'a yazdığı mektubu "Erdoğan'ın eşinden Beyaz Saray'daki Başkan'ın eşine: Netanyahu'ya baskı yapın" başlıklı haberiyle okuyucularının dikkatine sundu.