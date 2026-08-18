Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran röportaja ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatta, Türkiye'nin dış politika gündemine, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirtti. Duran, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti. Bu işbirliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu belirtti" ifadelerine yer verdi. Duran ayrıca, Erdoğan'ın Gazze'nin asla yalnız bırakılamayacağını söylediğini kaydetti.

İSRAİL SAVAŞ TETİKÇİSİ

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Ortadoğu basınından Rus basınına kadar birçok ülkede yankı buldu. Ajanslar özellikle Erdoğan'ın İsrail hakkında söylediği sözlere dikkat çekti. Russia Today'ın yer verdiği haberde, Erdoğan'ın İsrail'in İran savaşının başaktörü olduğunu, sürekli savaşı teşvik ettiğini ve her zaman savaş seçeneğini savunduğunu belirttiği kaydedildi. Sputnik, Erdoğan'ın İsrail'in saldırganlığına dikkat çektiğini belirtti. Arab News ise Erdoğan'ın Mısır'ın yeni kurulan Mekke İttifakı'na katılabilecek bir sonraki ülke olabileceğini söylediğine dikkat çekti. Sosyal medya platformu X'te de çok sayıda etkili hesap Erdoğan'ın İsrail hakkındaki sözlerine yer verdi. Öte yandan Yunan Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın AB'ye katılmanın Türkiye için 'artık öncelik olmadığını' söylediğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör