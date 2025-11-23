Erhürman’dan Rum lidere sert tepki: Açıklaması yok hükmünde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in hadsiz açıklamalarına sert yanıt verdi. Erhürman, Hristodulidis'in adadan Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüklerin kaldırılması yönündeki açıklamalarına karşılık "Sayın Hristodulidis'in açıklaması benim için yok hükmündedir" dedi. Öte yandan Türk savunma sanayiini öven KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Anavatanımızın yerli ve milli şirketleri, geliştirdikleri her türlü mühimmatla, sadece kendi sınırlarını değil bizim gibi birçok ülkeye de koruyucu olmaktadır" dedi.