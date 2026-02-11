Erivan-Washington hattında yakınlaşma

ABD ile Ermenistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki ülke arasında 11 milyon dolar değerinde İHA anlaşması ve nükleer işbirliği anlaşması imzalandı. 11 milyon dolarlık 'V-BAT' tipi gözetleme amaçlı İHA satışı için yeni bir savunma anlaşması yaptıklarını belirten Vance, "İlk kez büyük bir askeri teknoloji satışı duyuruyoruz. Bu İHA'lar Ermenistan'ın güvenliği için kullanılacaktır. Bu, ABD için de savunma teknolojisi sektöründe iş imkânları anlamına geliyor" dedi.