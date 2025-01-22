Eriyen buzullar insanlığı tehdit ediyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, eriyen buz ve buzulların milyonlarca insan için uzun vadeli su güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Dünya çapında 275 binden fazla buzul, yaklaşık 700 bin kilometrekarelik alanı kaplıyor. Buzullar ve buz tabakaları, küresel tatlı suyun yaklaşık yüzde 70'ini depoluyor. Ancak buz oluşumları, iklim değişikliği nedeniyle hızla geri çekiliyor. Bu önemli kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra ekonomik istikrar, kültürel hizmetler ve geçim kaynaklarını korumak için önemli" ifadeleri kullanıldı. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Eriyen buz ve buzullar milyonlarca insan için uzun vadeli su güvenliğini tehdit ediyor. İlan edilen Uluslararası Buzulların Korunması Yılı, dünya için bir uyarı çağrısı olmalı" değerlendirmesinde bulundu.