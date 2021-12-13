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Haberler Dünya Haberleri Ermeni futbolculardan alçak hareket! Sahaya böyle çıktılar...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:22 Son Güncelleme: 13.12.2021 13:59

Ermeni futbolculardan alçak hareket! Sahaya böyle çıktılar...

Ermeni futbolculardan alçak hareket! Sahaya böyle çıktılar...

Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan provokatif eylemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Ermeni futbolcuların forma giydiği yerel bir takımdan alçak bir hamle geldi. Ermeni amatör futbolcular Hocavend'de oynanan bir futbol karşılaşmasına Azerbaycan bayrağının üzerine basarak sahaya çıktı.

Dağlık Karabağ'da 44 günde tarihi hezimete uğrayan Ermenistan kışkırtıcı hamlelerde bulunmaya devam ediyor.Bu kez de Ermeni amatör futbolcular alçak bir eylemde bulundu. Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Ermeni futbolcuların skandal hareketleri kameralara anean yansıdı.

ALÇAK EYLEM!

Ermeni futbolcuların forma giydiği yerel bir takım, Hocavend'de oynanan futbol karşılaşmasıdan önce sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Amatör futbolcuların skalndalları bununla da bitmedi. Futbolculardan birinin bayrağın üzerine tükürdüğü anlar da kameraya anbean yansıdı.

Ermeni futbolculardan skandal görüntüler! Sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktılar | Video

TEPKİ ÇEKTİ

Ermeni amatör futbolcuların alçak eylemleri büyük tepki topladı...

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Ermeni futbolculardan alçak hareket! Sahaya böyle çıktılar...
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