Ermeni futbolculardan alçak hareket! Sahaya böyle çıktılar...

Dağlık Karabağ'da 44 günde tarihi hezimete uğrayan Ermenistan kışkırtıcı hamlelerde bulunmaya devam ediyor.Bu kez de Ermeni amatör futbolcular alçak bir eylemde bulundu. Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Ermeni futbolcuların skandal hareketleri kameralara anean yansıdı.