Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!
Giriş Tarihi: 1.10.2023 20:06 Son Güncelleme: 1.10.2023 20:14

Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!

Karabağ'da gerçekleştirilen 'anti terör operasyonu' sonrası yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni terör örgütleri silahlanmaya devam ediyor. Söz konusu silahlanmaya ise moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da dahil oldu. Terör örgütü VoMa'ya katılan Harutyunyan, örgütün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!

Azerbaycan tarafından büyük bir yenilgiye uğratılan Ermenistan, bölgede tansiyonu yükseltecek adımlar atmayı sürdürdü.

Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonlarını artırması sonucu Azerbaycan 19 Eylül'de "Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla" anti terör operasyonu başlattı.

ERMENİ SİLAHLI ÇETELER KARABAĞ'DAN ÇEKİLDİ

Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı.

Başarılı operasyonla Karabağ'a huzur ve sükunet kısa sürede hakim olmaya başlarken yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık peşinde.

ERMENİ MODEL HARUTYANYAN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

İtalyan ve Fransız sahipli moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı.

Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

AZERBAYCAN'LA ALIŞILMADIK MÜCADELE!

Öte yandan içerisinde PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu örgüt, 'Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz' söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin de sinyalini verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA