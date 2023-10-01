Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!

AZERBAYCAN'LA ALIŞILMADIK MÜCADELE!

Öte yandan içerisinde PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu örgüt, 'Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz' söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin de sinyalini verdi.