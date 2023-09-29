Ermeni asıllı grup Beyrut’ta taşkınlık çıkardı! Lübnan güvenlik güçlerine saldırı

Polis saldırgan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre saldırılarına yaklaşık iki saat devam eden protestocular, güvenlik güçlerinden bazılarının yaralanmasına neden oldu. Saldırgan grup ile polis arasında sık sık arbede ve itiş kakış yaşandığı gözlendi.