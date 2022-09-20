Ermeniler saldırdı Fransız polisi izledi

Fransa'da 18 Eylül'de Ermeni göstericilerin Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'ne yönelik saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'na konuşan Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin 3. Kâtip Medya Ataşesi Günel Zülfügarova, 40-50 civarı göstericiden birkaçı ellerindeki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarını binaya asarak yakma girişiminde bulunduklarını söyledi. Zülfügarova, "Önce kapıyı tekmelediler, ardından barikatı söküp 3-4 kişi kapıyı kırma teşebbüsünde bulundu. Böylelikle kilidi kırdılar" dedi.Aramalarının ardından polisin 20-30 dakika içinde geldiğini ifade eden Zülfügarova, polisler gelinceye kadar olayların daha da agresifleştiğini belirtti. Paris Büyükelçiliği'nde 1. Kâtip Siyasi İşler Sorumlusu Ali Khalafli ise "Daha önce de ilgili kurumlara büyükelçiliğin binasının güvenliğinin sağlanması için müracaatlar oldu, lakin yeterli gerekçe görülmediği için sağlanmadı" dedi.AZERBAYCAN, sınırdaki çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, 12-14 Eylül'deki çatışmaların yaşandığı bölgede hayatını kaybederek arazide kalan Ermeni askerlerin cesetlerinin arandığı belirtildi. Azerbaycan, 17 Eylül'de 32 cesedi Ermenistan'a teslim etmişti. Azerbaycan 80 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşmesinde barış sürecine dönülmesini vurguladı. Daha fazla çatışmanın önlenmesi ve barış sürecine dönülmesi vurgusu yapan Blinken, mevkidaşlarıyla bir sonraki adımın ne olacağını görüştü ve her iki bakanı bu ay bitmeden yeniden görüşmeye teşvik etti.