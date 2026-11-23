Ermenistan anayasasında tarihi değişiklik: Türkiye ile ihtilafa neden olan ifade çıkarıldı!
Erivan yönetimi, Türkiye ve Azerbaycan'la ihtilaflara neden olan tarihsel söylemlerden uzaklaşma yönünde dikkat çeken bir adım attı. Yeni anayasa taslağında ülkenin mevcut sınırları dışında toprak iddiaları öngören Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılan atıf kaldırılırken Başbakan Nikol Paşinyan, "Büyük Ermenistan" söyleminin ülkeyi nasıl çıkmaza sürüklediğini anlattı.
Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını hükümetin resmi internet sayfasında yayımladı.
Taslakta, Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler kullanılmadı.
Yeni anayasa için öngörülen giriş kısmında şu ifadeler yer aldı:
"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."
MEVCUT ANAYASADA TOPRAK HAK İDDİALARI BULUNUYORDU
Mevcut Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında ise Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yer alıyor. Söz konusu bildirge Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediyor.
Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yeni anayasa taslağını sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm vatandaşların internet sitesinden anayasa taslağını okuyup teklif gönderebileceğini belirtti.
PAŞİNYAN ULUSA SESLENDİ
Öte yandan Paşinyan, yeni anayasa taslak metninin yayımlanmasının ardından ulusa seslendi.
Paşinyan, konuşmasında, yeni anayasa taslağının kişilere veya hükümete ait olmadığını, Ermenistan halkının devlet üzerindeki egemenliğini esas aldığını belirterek, metinde halkın devletin kurucusu ve iktidarın kaynağı olarak tanımlandığını vurguladı.
Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluş amacının halkın güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını sağlamak, kimliğini korumak ve insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu dile getiren Paşinyan, taslağın bu hedefler doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.
Paşinyan, yeni anayasa taslağının yalnızca hukuki düzenlemeler içermediğini, aynı zamanda yeni bir devlet modelini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bu modeli "Dördüncü Cumhuriyet" olarak adlandırdıklarını söyledi.