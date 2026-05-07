Ermenistan: Ankara ile diyaloğumuz mükemmel

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan'ın "mükemmel diyaloğa" sahip olduğunu söyledi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da "Fırtınaların İçinden Geçmek" temasıyla düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" Forumu'nda konuşan Mirzoyan, Erivan-Ankara ilişkilerini değerlendirdi. Mirzoyan, "Türkiye ile mükemmel bir diyaloğumuz var" ifadesini kullanarak, iki ülke işbirliği için çok sayıda fırsatın oluştuğunu söyledi.