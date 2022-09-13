Ermenistan ateşle oynuyor

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında dün gece yoğun çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan, Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzilerimizi ve sığınaklarımızı ateş altına aldı, personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi" denildi. Açıklamada, Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı. Çatışma ve kayıplardan tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.