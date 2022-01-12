Ermenistan-Azerbaycan sınırı ateş altında!

Açıklamada, Ermenistan'ın özel bir sebep olmaksızın ve ilgili üçlü bildirilerden (Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildiriler) doğan yükümlülüklerini ihlal ederek iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmesi "kasıtlı bir askeri provokasyon ve askeri macera" olarak nitelendirildi.

Her durumda karşı tarafa yeterli ve orantılı bir şekilde yanıt verildiği belirtilen açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan ordusundan can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Bölgede durumun göreceli olarak sakin ve Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu aktarıldı.

Ermenistan'ın sınırdaki durumu daha da gerginleştirme olasılığı göz önünde bulundurularak Azerbaycan ordusunun tedbirlerini artırarak ülkenin sınırlarını korumayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.