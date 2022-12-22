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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Ermenistan barış masasına oturmadı

Ermenistan barış masasına oturmadı
RUSYA Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşması hazırlığı için bugün Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan'ın katılmayı reddettiğini duyurdu. Rusya taraınfan yapılan açıklamada "Barış anlaşması hazırlığı için bugün Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan'ın katılmayı reddetme kararının üzücü olduğu" kaydedildi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yetkili temsilciliğinin oluşturulmasına ilişkin kararı imzaladı. Buna göre Nahçıvan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yetkili temsilcisi yönetecek
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Ermenistan barış masasına oturmadı
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