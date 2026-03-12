Ermenistan Başbakanı Paşinyan: “Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması imzalanacak”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yürütülen barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanacağından hiçbir şüphe duymadığını söyledi.

Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve barış sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

"BARIŞ ANLAŞMASI MUTLAKA İMZALANACAK"

Paşinyan, barış sürecine ilişkin iyimser olduğunu belirterek, "Barış anlaşmasının imzalanacağından hiç kuşkum yok. Ne zaman imzalanacağı ayrı bir meseledir ancak imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki görüşmelerde tarafların tutumlarının giderek daha net şekilde örtüştüğünü vurgulayan Paşinyan, sürecin kalıcı barış hedefi doğrultusunda ilerlediğini dile getirdi.

"BARIŞI GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ HALE GETİRMELİYİZ"

Paşinyan, artık asıl hedefin barışı kalıcı ve geri döndürülemez hale getirmek olduğunu belirtti.

Bu süreçte hem Ermenistan hem de Azerbaycan'daki iç siyasi gelişmelerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Paşinyan, barışın korunması için toplumların da sorumluluk taşıdığını ifade etti.

"SÜRECİ TERSİNE ÇEVİRMEK İSTEYENLER VAR"

Ermenistan Başbakanı, her iki ülkede de barış sürecinden memnun olmayan ve süreci sabote etmeye çalışabilecek güçlerin bulunduğunu söyledi.

Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları olarak, tesis edilen barışı korumak ve onu geri döndürülemez kılmak bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

BARIŞ İÇİN ORTAK DEKLARASYON

Ermenistan ile Azerbaycan, 8 Ağustos 2025'te ABD arabuluculuğuyla düzenlenen zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Aliyev ve Paşinyan'ın katılımıyla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılan üçlü zirvenin ardından Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullanmıştı.