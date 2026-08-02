Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan hükümeti, Başbakan Nikol Paşinyan ile birlikte yeni parlamentonun ilk gününde istifa etti. İstifaya ilişkin kararname, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından imzalandı.

PAŞİNYAN: "BU, HÜKÜMETİMİZİN SON TOPLANTISI"

Başbakan Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada hükümetin istifa edeceğini duyurmuştu. Paşinyan, "Bu, hükümetimizin son toplantısı. Pazar günü istifa edeceğiz" ifadelerini kullanarak, 2 Ağustos Pazar günü görevden ayrılacaklarını belirtmişti.

Paşinyan ve hükümetinin istifasının ardından, ülkede yeni seçilen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmişti. Seçim sonucuyla birlikte Sivil Sözleşme Partisi, hükümeti kurma yetkisini de kazanmıştı.