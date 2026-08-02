Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ermenistan hükümeti, istifa ettiklerini açıkladı.
Ermenistan hükümeti, Başbakan Nikol Paşinyan ile birlikte yeni parlamentonun ilk gününde istifa etti. İstifaya ilişkin kararname, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından imzalandı.
PAŞİNYAN: "BU, HÜKÜMETİMİZİN SON TOPLANTISI"
Başbakan Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada hükümetin istifa edeceğini duyurmuştu. Paşinyan, "Bu, hükümetimizin son toplantısı. Pazar günü istifa edeceğiz" ifadelerini kullanarak, 2 Ağustos Pazar günü görevden ayrılacaklarını belirtmişti.
Paşinyan ve hükümetinin istifasının ardından, ülkede yeni seçilen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirdi.
Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmişti. Seçim sonucuyla birlikte Sivil Sözleşme Partisi, hükümeti kurma yetkisini de kazanmıştı.