Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan kritık açıklama Ankara ile diyaloğa kararlıyız

ErmenistanBaşbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdi. Türkiye ile müzakerelerde tüm riskleri aldıklarını belirten Paşinyan, her şeye rağmen müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Paşinyan "Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürecin sonuçlarının o kadar hızlı olmayabileceğini anlıyor ve bunu uluslararası ortaklarımıza da anlatıyoruz. Fakat hızlı sonuçlar olmazsa durgunluk yaşanması tehlikesi vardır. Bu tür bir durgunluğu önlemek için küçük adımlarla ilerleyebilmeniz gerekir. Uluslararası ortaklarımız Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyor" şeklinde konuştu.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ile arasındaki ilişkileri normalleştirmek için 5 maddeden oluşan bir teklifte bulunduğunu hatırlatarak "Ermeni tarafı bu teklife olumlu yanıt verdi" dedi. Minsk Grubu'nun Ermenistan- Azerbaycan sorununda sonuç alamamasına değinen Aliyev, "Biz bu ihtilafı kendimiz çözdük" dedi.