Ermenistan ile tarihi adım atıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8. Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılan Yılmaz, aile fotoğrafında yer aldı. 40'tan fazla ülke liderinin katıldığı zirvede Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından karşılandı. Yılmaz'ın yaptığı resmi ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

SINIRLAR AÇILABİLİR

Türkiye, bölgesinde ve dünyada hak ve adaletten yana tutumunu sürdürüyor. Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını 44 gün süren "Vatan Muharebesi" ile azat etmesinin ardından girilen süreçte Ankara-Erivan hattında normalleşme aşaması başladı. Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'den bu yana görüşmeler atanan özel temsilciler ve heyetleri arasında devam ederken önemli adımlar atıldı. Yakın zamanda iki ülke arasında doğrudan uçak seferleri ve havayolu kargo taşımacılığı başladı. Alican Sınır Kapısı'nın üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerinin geçişlerine açılması kararlaştırıldı. Sınırların karşılıklı olarak açılması Ermenistan ekonomisi için en kilit konulardan biri olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşabileceği değerlendiriliyor. Ermenistan, 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Sınırların bu tarihten önce açılabileceği ifade ediliyor.

AB: TARİHİ ÖNEMDE

Avrupa Birliği (AB), AST Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılmasının önemine dikkati çekerek, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki benzersiz bağlam ve tarihi an nedeniyle bir istisna yapılmıştır. Ermenistan'da düzenlenen uluslararası bir toplantıda bir Türk temsilcinin yer alması oldukça önemlidir" açıklamasında bulundu. AB'den ayrıca "Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması ve Türkiye ile iyileşen ilişkilerle bölge dönüştürücü yolda" mesajı paylaşıldı.



ANİ KÖPRÜSÜ ONARILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. Yılmaz ayrıca, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştü.