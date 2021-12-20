Ermenistan ile uçuşlar başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah
ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Ermenistan'la ilişkilere dair bir soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgenin istikrarı doğrultusunda güven artırıcı adımlar attığını vurguladı.
BAKÜ İLE İSTİŞARE
Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık. En kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ermenistan konusunda attığı adımları Azerbaycan
ile istişare içinde attığının da altını çizerek, "Arzumuz, Güney Kafkasya
'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi. Ayrıca, ülkeleri birbirine bağlayan ve ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak demiryolu ve karayolu projelerinin, Zengezur projesi dahil, hayata geçmesidir. Bu projelere, Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.
KABİL HAVALİMANI
Çavuşoğlu, Afganistan'la ilgili gelişmeler hakkında "Kabil Havaalanı konusunda uzmanlarımız Doha
'ya gidiyor. Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil, Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız" dedi.
KANAL İSTANBUL İLGİSİ
Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah'ın Kanal İstanbul
'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Büyük bir vizyon, büyük bir projedir. Bizde bir muhalefet var. İkide bir çıkıyor, Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz her projeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor. Bir de Kanal İstanbul'a ilgi duyan ülke ve şirketlere tehditler gönderiyor, asarız keseriz vesaire diye" ifadelerini kullandı. ANKARA
ÇAVUŞOĞLU MACARİSTAN'A GİDİYOR
VIŞEGRAD Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti
, Macaristan
, Polonya
, Slovakya
) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı, bugün dönem başkanı Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte
'de gerçekleştirilecek. ANKARA
'TÜRKİYE LİDERLİK ÜSTLENİYOR'
MALEZYA Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ümmeti içerisindeki liderliğini çok yakinen takip ediyoruz. Türkiye bu anlamda gerçekten bir nevi liderlik üstleniyor ve ümmet aslında bence birlikte çalışmalı, yakın bir işbirliği içinde olmalı" değerlendirmesinde bulundu.