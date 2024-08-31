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Giriş Tarihi: 31.8.2024

Ermenistan kalıcı barış istemiyor

Ermenistan kalıcı barış istemiyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 1 Eylül'de yapılacak genel seçimleri gözlemlemek için Bakü'ye giden Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki TBMM heyetini kabul etti. Aliyev, Ermenistan'ın Batı ülkelerinden silah aldığını, üçüncü taraflarla askeri tatbikatlar yaptığını belirterek, "Görünüşe göre Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor. Ermenistan kasıtlı olarak süreyi uzatıyor" dedi.
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Ermenistan kalıcı barış istemiyor
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