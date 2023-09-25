Ermenistan karıştı

Azerbaycan'ın Karabağ'da ayasal düzeni sağladığı terör opeasyonunun ardından bölgedeki sivillerin tahliyeleri sürüyor. Azerbaycan topraklarını işgal eden silahlı Ermeni grupların kontrolündeki bölgede 120 binden fazla Ermeni sivilin yaşadığı biliniyor. Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonunun ardından bölgenin kontrolü yeniden Bakü yönetimine geçti. Azerbaycan yönetimi sivillerin koruma altına alınacağını duyurdu. 19 Eylül'de başlayıp 24 saat süren terör operasyonundan bu yana 5 binden fazla sivil, Rus Barış Gücü'nün kontrolünde bölgeyi terk etti. Karabağ'daki Ermeni nüfusun yeniden entegrasyon sürecine dair taraflar arasındaki ikinci görüşme ise dün Hocalı'da yapıldı.Öte yandan Ermenistan tarafındaki karışıklık giderek büyüyor. Başkent Erivan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Dün ülke genelinde 'sivil itiatsizlik' çağrıları yapıldı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericilerden şimdiye kadar 168 kişi gözaltına alındı. Ülkede iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla ise 8 kişi gözaltına alındı.Dün Paşinyan karşıtı bir açıklama da ABD'deki Ermeni lobisinden geldi. ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Washington yöneticisi Aram Suren Hamparyan, sosyal medyadan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın korumalarına "suikast çağrısı" olarak da yorumlanan paylaşımlar yaptı. ANCA, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Ankara karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerinin döşediği mayının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını duyurdu.