Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan, KGAÖ’den çıkıyor
Giriş Tarihi: 14.6.2024

Ermenistan, KGAÖ’den çıkıyor

Ermenistan, KGAÖ’den çıkıyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkacaklarını ancak zamanına kendilerinin karar vereceğini söyledi. KGAÖ, 2002'de Rusya öncülüğünde kurulan ve o dönem "NATO'ya rakip" olarak yorumlanmıştı. Öte yandan Ermenistan'ın Erivan'da yeniden başlayan eylemlerde 100'den fazla protestocunun yaralandığı kaydedilirken Paşinyan'ın sınır köylerini Azerbaycan'a bırakma kararını protesto eden halk, istifasını istiyor. Azerbaycan ise Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesinin tamamlandığını duyurdu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ermenistan, KGAÖ’den çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA