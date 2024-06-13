Ermenistan, KGAÖ’den çıkıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkacaklarını ancak zamanına kendilerinin karar vereceğini söyledi. KGAÖ, 2002'de Rusya öncülüğünde kurulan ve o dönem "NATO'ya rakip" olarak yorumlanmıştı. Öte yandan Ermenistan'ın Erivan'da yeniden başlayan eylemlerde 100'den fazla protestocunun yaralandığı kaydedilirken Paşinyan'ın sınır köylerini Azerbaycan'a bırakma kararını protesto eden halk, istifasını istiyor. Azerbaycan ise Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çekilmesinin tamamlandığını duyurdu.