Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan: Artık demir yolu çıkmazında değiliz

Ermenistan basınına göre, Rubinyan gazetecilerin Türkiye-Ermenistan ilişkilerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN TİCARET SAĞLANDI

Son dönemde bu konuda birçok gelişme olduğunu belirten Rubinyan, özellikle Türkiye ile doğrudan ticaretin sağlandığına ve Ermenistan tarafının Ahılkelek-Kars demir yolunu kullanma fırsatını elde ettiğine işaret etti.

Altı ay öncesine kadar Ermenistan'ın bir "demir yolu çıkmazı" olduğunu ve en çok Gürcistan'ın Poti kentine kadar ihracat yapabildiklerini belirten Rubinyan, artık Azerbaycan üzerinden Avrupa ve Suriye'ye ulaşabildiklerini, bu nedenle de çıkmazın ortadan kalktığını kaydetti.

Gümrü-Kars demir yolunun yeniden açılmasına yönelik kurulan çalışma grubuna da işaret eden Rubinyan, "Bu demir yolunun en kısa sürede faaliyete geçmesini umuyoruz, aynı zamanda verilen taahhütlerin de yerine getirilmesini bekliyoruz." dedi.

TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan döneminde Türkiye ile atılan adımlar dikkatleri çekti.

2021'de Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilirken Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan tarafında özel temsilci olarak atandı.

Kılıç ile Rubinyan, Ocak 2022'de Moskova'da bir araya geldi, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusunda mutabık kalındı. Bu süreç uluslararası camia tarafından olumlu karşılandı.

Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşlar, 2 Şubat 2022'de yeniden başladı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na indi.

1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti mümkün hale geldi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör