Ermenistan’da tansiyon yükseliyor! İstihbarat servisi duyurdu: Binayı ele geçirmeye çalışacaklar

UYARI GELDİ

Böylelikle ülkenin iç güvenliğinin istikrarsızlaştırılacağı ve kamu düzeni ile güvenliğin bozulacağı ifade edilen açıklamada, protestoları düzenleyenlere ve protestoculara herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmamaları uyarısı yapıldı. Açıklamada, aksi takdirde tüm sorumluluğun gösterileri organize edenlerde olacağına işaret edildi. Yasalara uyan vatandaşların da uyarıldığı açıklamada, halktan provokasyonlara itibar etmemelerive yasa dışı faaliyetlerde bulunmamaları istendi.

İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRIR

Emniyet yetkililerinden de yapılan benzer açıklamada, göstericilerin bugün parlamento binasını ele geçirmeye teşebbüs edebileceklerine dair istihbaratları olduğu ileri sürüldü.