Ermenistan’da kritik seçim

Ermenistan, dün 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimler, 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından 2017'den bu yana gerçekleşen ilk olağan parlamento seçimi konumunda. Seçim sonuçları, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile hızlı yakınlaşma adımlarını sürdürmesi ya da Rusya'nın nüfuz alanına geri dönmesi bakımından belirleyici olacak. Süreç boyunca seçim anketleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin önde olduğunu gösterdi. Avrupa ile yakınlaşma çizgisini devam ettirmesi beklenen Paşinyan'ın karşısında ise Rusya yanlısı muhalefet partileri yer aldı. Oy kullanan Başbakan Paşinyan, seçimlerin bölgesel etkilerine ilişkin Azerbaycan ile aralarında barış olduğunu, Türkiye ile de ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini umduğunu belirtti.

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