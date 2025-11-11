Ermenistan’da Türkçe’ye ilgi artıyor

Ermenistan'da liselerde Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasıyla ülkede Türkçe'ye yönelik ilgi giderek artıyor. Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığının bilgilerine göre, ülkede yaklaşık 400 okul komşu ülkelerin dillerinin seçmeli ders olarak müfredata alınması için başvuruda bulundu. Başvuru yapan okulların büyük çoğunluğu Türkçe dersini tercih etti. Ancak Türkçe öğretmeni sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuruların tamamı hemen hayata geçirilemiyor. Halen yaklaşık 10 okulda birkaç yıldır Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor.