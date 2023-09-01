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Giriş Tarihi: 1.9.2023 11:14

Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırı!

Ermeni askerleri Azerbaycan sınır mevzilerine ateş açtı. Yapılan saldırılarda 1 askerin yaralandığı belirtildi.

İHA
Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırı!

Ermenistan askerleri tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açılması sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni silahlı birliklerinin Basarkeçer ilinin Zod yerleşim birimi güzergahında bulunan mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak kasıtlı şekilde provokasyonda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu Memmed Tağıyev isimli bir Azerbaycan askerinin yaralandığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ermeni tarafının ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam ettiği belirtilen bakanlık açıklamasında, Azerbaycan ordusuna bağlı birimler tarafından provokasyona gerekli yanıtın verildiği ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.

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Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırı!
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