Ermenistan’dan yine provokasyon! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Ermenistan askerleri, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.25-21.45 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler tarafından Karakilse ilinin Saybalı, Çenberek ilinin Vagan ve Basargeçer ilinin İstisu yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı, daha önce Ermenistan askerlerinin Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden 01.25-12.55 sıralarında ateş açtığını kaydetmişti.

Ermenistan askerleri dün de üç kez farklı noktalardan Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.