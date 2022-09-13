Ermenistan’ın provokasyonu engellendi

Azerbaycan ile Ermenistan, iki yıl önce 6 bin 500 kişinin öldüğü 6 hafta süren savaşın ardından sınırda tekrar karşı karşıya geldi. İki ülke askeri birlikleri arasında önceki gece yoğun çatışmalar yaşandı. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışmalar yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Çatışma ve kayıplardan tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtildi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la yaşanan çatışmalardaki yoğunluğun bu sabah azaldığını belirterek, "Ermenistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, an itibarıyla ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil" dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'da çatışmalarda 50 Azrebaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı, "Çatışma ve kayıpların sorumlusu Erivandır" vurgusu yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Mahmudov, saldırıların asıl amacının barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmek olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı da Azerbaycan'a şehit düşen 50 askeri için başsağlığı mesajı gönderirken, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumu kınandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak 50 Azeri askerin şehit olması nedeniyle taziyelerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı. Azerbaycan'ın da Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Aliyev, Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İHA