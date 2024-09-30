Ersin Tatar: Guterres’in teklifine olumlu yanıt verdim

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında gittiği ABD'nin New York şehrinden KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer sivil ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda yaptığı açıklamada, BM gözetiminde Türkiye, KKTC, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) katılımı ile 4+1 formatında yapılacak bir toplantıda Kıbrıs'ın geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine bir istişare toplantısı ortamının sağlanabileceğini ifade etti.