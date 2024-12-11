Ersin Tatar ile Hristodulidis BM resepsiyonunda buluştu

Resepsiyona katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis, burada bir araya gelerek ayaküstü sohbet etti.

Söz konusu resepsiyona liderlerin yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi, dini lider, misyon şefi ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı.