Ersin Tatar: ‘sıfır asker’ yaklaşımını asla kabul etmeyeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyeceklerini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Tatar, buradaki konuşmasında, egemen eşitlik ve KKTC devleti kabul edilmeden Rumlar ile müzakere masasına oturmayacaklarını vurguladı. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün Ada'da bulunan Türk halkı ve tarihsel süreçten alınan hukuki bir hak olduğunun altını çizerek, kimsenin Türkiye'yi garantörlükten vazgeçmeye davet edemeyeceğini belirtti.Tatar, İsviçre'deki görüşmelerde Rumların, Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesini ve garantörlüğün kaldırılarak, "Sıfır asker, sıfır garanti' yaklaşımını sergilediklerini aktararak şunları kaydetti: "Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Egemenliğimiz ve devletimiz bizim şartımızdır. Bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile olacaktır ve Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı devam edecektir."