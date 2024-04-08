Ertuğrul’un izinde Japonya’ya

TCG KINALIADA (F-514), "Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisinin 100'üncü Yıl Dönümü" ve "ERTUĞRUL Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134'üncü Yıldönümü" kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri'nin görünürlüğünü artırmak, milli platformları tanıtmak ve liman ziyareti icra edilecek ülkeler ile ikili ilişkileri geliştirmek maksadıyla 8 Nisan-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında liman ziyaretleri gerçekleştirecek.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TCG KINALIADA korvetini 4.5 ay sürecek göreve uğurlamak amacıyla, dün İzmir'de Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Bu ziyaretler kapsamında TCG KINALIADA (F-514) ziyaret edilecek ülkelerin Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla eğitimler gerçekleştirecek.Ziyaret edilecek ülkelerde bulunan Türk şehitliklerinde anma töreni düzenleyecek. ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl etkinlikleri kapsamında da Japonya'da tören icra edecek. Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında CTF-151'e destek sağlayacak.