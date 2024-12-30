Esad ailesi için hesap vakti: Dosyaları yargıya intikal etti

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Lübnan'da sahte pasaportla ülke dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'in kuzeni Dureyd Esad'in eşi ve kızının dosyasının yargıya intikal ettiğini söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Beyrut'un kuzeyindeki Bkerki bölgesinde Maruni Katolik Patrikhanesini ziyaret eden Mevlevi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Lübnan İçişleri Bakanı, Dureyd Esad ailesinin dosyasının sahte pasaportlarla ilgili olduğunu, yasanın uygulandığını ve dosyanın yargıya intikal ettiğini belirtti.

Suriye'den Lübnan'a gelenlerin tamamının devrik Esad rejimi güçleri mensubu olmadığını söyleyen Mevlevi, Lübnan güvenlik güçlerinin, ülkeye yasa dışı yollardan giren devrik Esad rejimi güçlerini yakaladığını ve bu kişiler hakkında gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Mevlevi, Lübnan Meclisi'nde 9 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna değinerek, bu oturumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğine dikkati çekti.