Esad devrilmeden önce tüm parasını kaçırdı

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın son günlerine dair yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz Reuters ajansının özel haberine göre muhalif grupların, başkent Şam'a yaklaşmaya başlamasının ardından Esad mal varlığını yurtdışına kaçırmak için harekete geçti. Haberdeki detaylar Esad'ın kaçışına şahit olan 10'dan fazla kaynağa dayandırıldı.

ABU DABİ'YE 4 UÇAK

Esad'ın nakit paraları, kıymetli eşyaları ve mal varlığının arkasındaki ticaret ağını haritalandıran gizli belgeleri kaçırmak için özel jet kullandığı aktarıldı. Reuters'a göre tüm kaçışları Esad'ın baş ekonomi danışmanı Yaşar İbrahim ayarladı. Esad'ın malları, yakınlarının, danışmanlarının ve başkanlık sarayındaki personelin dört uçuşla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşındı. Uçuşlar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesinden önceki 48 saat içinde gerçekleştirildi. Son uçuşun da 8 Aralık'ta Rusya'nın kontrolündeki Hmeymim askeri hava üssünden gerçekleştirildi ve Esad da aynı gün aynı üsten ayrılarak Moskova'ya kaçtı. Habere göre Esad'ın paraları nereye kaçırdığı hâlâ araştırılıyor ve yeni Suriye yönetimi bu mal varlıklarını geri almak için harekete geçmiş durumda.