Esad döneminde kaybolan kardeşinin izinde: Suriyeli kadının yürek burkan mücadelesi

AİLE DRAMI VE HAPİSHANELERİN KARANLIK GERÇEĞİ

Suriye'de Esad rejiminin siyasi mahkumlara yönelik işkence ve kaybetme vakaları, yıllardır uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına konu oluyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, binlerce kişi Suriye hapishanelerinde kayboldu ya da yaşamını yitirdi. Bu durum, geride kalan ailelerin yıllarca süren umutsuz arayışlarını da beraberinde getirdi.