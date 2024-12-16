Esad döneminde kaybolan kardeşinin izinde: Suriyeli kadının yürek burkan mücadelesi

Suriyeli kadın, yaşadığı bu acıyı anlatırken gözyaşları içinde şunları söyledi "Bu Esad ülkesinde hayvanların bile insanlardan daha fazla hakkı vardı" diyerek, ülkedeki insanlık dışı muameleye dikkat çekti.
AİLE DRAMI VE HAPİSHANELERİN KARANLIK GERÇEĞİ
Suriye'de Esad rejiminin siyasi mahkumlara yönelik işkence ve kaybetme vakaları, yıllardır uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına konu oluyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, binlerce kişi Suriye hapishanelerinde kayboldu ya da yaşamını yitirdi. Bu durum, geride kalan ailelerin yıllarca süren umutsuz arayışlarını da beraberinde getirdi.
Hapishanenin betonunu kazırken su birikintilerini kovayla boşaltırken görüntülenen Suriyeli kadının, kardeşini ve iki oğlunu bulma umudu, rejimin hapishanelerindeki kayıplar konusunu yeniden gündeme taşıdı.
KAYBOLANLARIN SESİ OLMAYA ÇALIŞIYOR
Suriyeli kadın gibi binlerce aile, sevdiklerinden bir haber alabilmek için insanüstü çabalar sarf ediyor. Beton duvarların ardında kalan hikayeler, Suriye savaşının yıkıcı insani sonuçlarını gözler önüne sererken, bu tür mücadeleler kayıp yakınlarının sesini dünyaya duyurmak adına önemli bir sembol haline geliyor.