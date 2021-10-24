Esad rejiminden Suriye’deki anayasa hamlesine darbe

İsviçre
'deki Birleşmiş Milletler
(BM) Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim'de gerçekleşen Suriye Anayasa Komitesi
'nin altıncı tur görüşmeleri Beşar Esad
rejiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle hayal kırıklığıyla sona erdi. Toplantı sonrası konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O
. Pedersen, "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtip ilk kez isim vererek rejim heyetini suçladı. Toplantılarda iniş ve çıkışlar olduğunu dile getiren Pedersen, "Bugün (son gün) müzakere ettiğimiz ilkeleri öne çıkarmaya odaklanacak ve geçici bir anlaşmaya veya en azından bazı konularda ittifak etmeye ve neleri kabul etmediğimizi kararlaştırmaya odaklanacaktık. Bugünkü görüşmeler büyük bir hayal kırıklığıydı. Nasıl bir fikir birliğine varılacağı konusunda iyi istişarelerimiz olabilirdi fakat süreci nasıl ilerleteceğimiz konusunda doğru bir anlayıştan mahrum kaldık. Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (Esad rejimi) delegasyonuydu" ifadelerini kullandı. Pedersen ayrıca bir sonraki turun tarihinin de belirlenemediğini söyledi. Altıncı turda yeni Suriye anayasasının taslak metinleri hazırlanamadığı gibi, Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri
süreci de rejimin uzlaşmaz tavrı nedeniyle tehlikeye girdi.