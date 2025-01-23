Esad rejiminin bir zulüm merkezi daha görüntülendi: Hava İstihbarat Şubesi’nde korku dolu izler

YAŞADIĞI ZULMÜ ANLATTI

Şam'ın Kabun Mahallesi sakinlerinden Mecideddin Ahmed el-Huşen de henüz lise öğrencisiyken 21 Temmuz 2011'de devrik Esad rejimi tarafından bu şubede tutulan gençlerden birisi.

Bugün Suriye'de yeni yönetimin başa gelmesiyle şubenin güvenliğinden sorumlu olan Mecideddin Ahmed Huşen, çocuk yaşta gözaltına alınıp getirildiği ve işkence gördüğü yerle ilgili hikayesini anlattı.

Suriye'de halkın 2011'de özgürlük talepleriyle başlattığı barışçıl hareketlere katıldıkları zamanlarda öğrenci olduklarını aktaran Huşen, rejimin güvenlik güçlerinin kendisinin de aralarında olduğu bir öğrenci grubunu gözaltına aldığını söyledi.

Huşen, gözaltına alındıktan sonra yaklaşık bir kilometre boyunca sokakta sürüklenerek dövüldüklerini ve Harasta'daki Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi'ne götürüldüklerini, burada 2 buçuk ay tutulduktan sonra el-Hatib Şubesi'ne sevk edildiklerini ifade etti.

El-Hatib Şubesi'ndeki 8 gün tutulup ardından tekrar Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi'ne götürüldüklerini anlatan Huşen, o dönemde öğrencilere yönelik çıkarılan af kapsamında serbest bırakıldıklarını kaydetti.

Huşen, gözaltına alınma anlarına ilişkin, gözleri bağlanmış ve elleri kelepçeli halde polis aracına bindirilerek şubeye götürüldüğünü belirterek, "Bana yaklaşık 2 metre yürümemi söylediler. Sonrasında bir merdivenin başında durmam gerektiği söylendi ve biri beni itti. Ayağım basamağa değmeden aşağı düştüm." dedi.

Aşağıda yaklaşık 30 kişinin üst üste yığılmış vaziyette beklediğini söyleyen Huşen, bu insanların üzerine düştüğünü anlattı.

Şubeye getirilen kişilerin gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde tek tek sorgu odasına çağırıldığını, ardından kimlik bilgileri ve üzerlerindeki eşyalar alınarak hücrelere gönderildiklerini dile getiren Huşen, "suçüstü" yakalandığı iddiasıyla "kırmızı" tecrit hücresine konulduğunu belirtti.

Huşen, "İlk başta 10 kişiydik ama 2 saat içinde aramıza 7-8 yaşlarında iki çocuk dahil 4 kişi daha katıldı. Hücrede 14 kişiyle bir metrekarelik alanda tam 7 gün geçirdik. Gün boyunca sadece sabahları tuvalete gitmemize izin vardı. Yemekler plastik tabaklarda veriliyordu." diye konuştu.