Esad rejiminin işkence belgeleri ortaya çıktı

Suriye'deki 61 yıllık kanlı Baas rejiminin sona ermesinin ardından ortaya çıkan 70 binden fazla fotoğraf, rejimin yıllarca sistematik şekilde işlediği işkence ve infaz suçlarını gözler önüne serdi. Şam'da görevli bir albayın rejimin kaçışı sırasında kanıtların yok edilmesini engellemek için elde ettiği sabit disk, Beşar Esad rejiminin binlerce kişiyi ne kadar acımasız ve sistematik bir şekilde işkenceyle öldürdüğünü ve güvenlik güçlerinin kendi halkına karşı işlediği bu vahşeti titizlikle belgelediğini açıkça ortaya koydu. Çoğu 2015-2024 yıllarında çekilen bu fotoğraflar cesetlerdeki işkence, ağır yaralanmalar, yanıklar ve açlık izlerini açık biçimde gösteriyor. Fotoğrafların önemli bir kısmı Harasta Askeri Hastanesi'nin bodrumunda çekilmiş.