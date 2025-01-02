Esad rejiminin ölüm makineleri: Onlarca uçak ve helikopter görüntülendi

BOMBA YÜKLÜ ŞEKİLDE SALDIRIYA HAZIRDILAR

Muhalif asker Semih de yaptığı açıklamada, havaalanında çok sayıda savaş uçağı ve helikopter olduğunu belirterek, "Burada 100'den fazla savaş uçağı ve helikopter bulunuyor. Çoğu uçaklar bomba yüklü şekilde insanları öldürmeye hazırdı. Hama Askeri Hava Üssü'nden insanlara saldırıyorlardı" şeklinde konuştu.