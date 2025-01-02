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Giriş Tarihi: 2.1.2025 12:53

Esad rejiminin ölüm makineleri: Onlarca uçak ve helikopter görüntülendi

Suriye’de Esad rejimi çeşitli araçlarla sivillere katliam yapmıştı. Bunlardan Hama Askeri Üssü’nde bulunan savaş uçakları ve helikopterler muhalifler tarafından gözler önüne serildi.

İHA
Esad rejiminin ölüm makineleri: Onlarca uçak ve helikopter görüntülendi

Beşar Esad'ın yıllarca halkına bomba yağdırmak için kullandığı Hama Askeri Hava Üssü'nde rejimden geriye onlarca savaş uçağı ve helikopter kaldı. Çatışmaların yaşandığı günlerde saldırıya hazırlanan ve bomba yüklenen savaş uçakları, hangarlarda bomba yüklü şekilde bekliyor. Yeni yönetime bağlı askerler hava üssündeki savaş uçaklarının güvenliğini sağlıyor.

"BU HELİKOPTER ESAD'IN ÖZEL KUVVETLER KOMUTANI SÜHEYL EL HASAN'INDI"

Muhalif asker Muhammed Zekeriye Yakup yaptığı açıklamada, "Burası askeri havalimanı. Bu helikopter Esad'ın özel kuvvetler komutanı Süheyl El Hasan'ındı. Elhamdülillah fetih gerçekleşti. Önce Allah'ın yardımıyla çok şükür tüm Suriye'yi kurtardık. Mücahid kardeşlerimizle birlikte tüm bölgelere hakimiyet sağladık" dedi.

BOMBA YÜKLÜ ŞEKİLDE SALDIRIYA HAZIRDILAR

Muhalif asker Semih de yaptığı açıklamada, havaalanında çok sayıda savaş uçağı ve helikopter olduğunu belirterek, "Burada 100'den fazla savaş uçağı ve helikopter bulunuyor. Çoğu uçaklar bomba yüklü şekilde insanları öldürmeye hazırdı. Hama Askeri Hava Üssü'nden insanlara saldırıyorlardı" şeklinde konuştu.

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Esad rejiminin ölüm makineleri: Onlarca uçak ve helikopter görüntülendi
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