Esad'dan korumak için sakladı, kitapları da artık özgür

Suriye'de yıllar önce kitaplarını korumak için evinin bir bölümünü duvarla kapatan yaşlı bir adamın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 17 Eylül 2016'da yayılan haberlere göre, Suriye'nin Humus kentindeki evine dönen adam, 2011'de gizlediği kütüphanesini yeniden ortaya çıkardı. Adamın, dönemin güvenlik makamlarının takibinden çekindiği için kitaplarını gözlerden uzak tutmak amacıyla rafların önüne duvar ördüğü aktarıldı. Görüntülerde yaşlı adamın, elindeki çekiçle duvarı parça parça yıktığı ve arkasında yıllardır saklı kalan rafları ortaya çıkardığı görülüyor.

Raflarda çok sayıda kitap ve derginin bulunduğu dikkat çekiyor. Aktarılan bilgilere göre adam, kütüphanesini gizledikten sonra Suriye'den ayrıldı ve uzun yıllar yurtdışında yaşadı. Aradan geçen 15 yılın ardından evine dönerek kitaplarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör