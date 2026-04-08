Esad’ın kimyasal saldırısı unutulmadı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde, Esad rejiminin 2018 yılında düzenlediği kimyasal saldırının 8. yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. Şam'ın Duma ilçesindeki Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çok sayıda sanatçının kimyasal saldırıyı konu alan eserleri sergilendi. Esad rejimi, başkent Şam'a 10 kilometre mesafedeki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan 2018'de kimyasal silahla saldırı düzenlemiş ve 78 sivili öldürmüştü.

