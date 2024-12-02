Esed rejiminden kanlı saldırı: İdlib kent merkezi vuruldu

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejime ait Su-22 savaş uçağı, İdlib kent merkezine ve İdlib'in kuzeyindeki Maarrat Misrin ilçesine saldırdı.

Kent merkezine yapılan saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı tespit edildi.

Rus savaş uçağının, İdlib'in kuzeyindeki Harbanuş köyünde bulunan Arabtelhidye çadır kentine düzenlediği hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 2'si kadın olmak üzere toplam 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.