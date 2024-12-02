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Giriş Tarihi: 2.12.2024 12:36

Esed rejiminden kanlı saldırı: İdlib kent merkezi vuruldu

Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi devam ederken Esed rejimi de karşı saldırılar gerçekleştiriyor. İdlib kent merkezine düzenlenen hava bombardımanı sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

AA
Esed rejiminden kanlı saldırı: İdlib kent merkezi vuruldu

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejime ait Su-22 savaş uçağı, İdlib kent merkezine ve İdlib'in kuzeyindeki Maarrat Misrin ilçesine saldırdı.

Kent merkezine yapılan saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı tespit edildi.

Rus savaş uçağının, İdlib'in kuzeyindeki Harbanuş köyünde bulunan Arabtelhidye çadır kentine düzenlediği hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 2'si kadın olmak üzere toplam 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARIN DURUMU

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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Esed rejiminden kanlı saldırı: İdlib kent merkezi vuruldu
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