Eşini kaybeden erkekler çabuk ölüyor

Danimarka'da yapılan bir araştırma, eşini kaybetmesinin kadınlara kıyasla erkekler için daha ölümcül olabileceğini gösterdi. Medical Xpress internet sitesinde yer alan habere göre, araştırmada yaşları 65 ila 69 olan dul erkeklerin eşinden bir yıl sonra ölme oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Dul kadınlar arasında ise bu riskin sadece yüzde 27 olduğu tespit edildi. Araştırma, 925 bin Danimarkalı üzerinde yapıldı. Kopenhag Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümü'nde araştırmalar yürüten Alexandros Katsiferis, erkeklerin fiziksel ve duygusal sağlığının eşlerinin onlara bakmasıyla ilgili olabileceğine ve eşleri hayatlarından çıkan erkeklerin bir tür çöküş yaşayabileceğine işaret etti.